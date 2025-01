Qu'est-ce que Metformin (MET)

Our team of three experienced medical doctors, with a strong track record of publications in high-impact SCI and SCI-Expanded journals, is embarking on an ambitious research project to investigate the longevity benefits of metformin. Metformin, widely recognized for its efficacy in managing type 2 diabetes, has drawn growing interest for its potential to influence aging and chronic disease pathways. Preclinical and clinical studies suggest that metformin may play a pivotal role in modulating mechanisms associated with aging, opening new avenues for research in longevity science.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Metformin (MET) Livre blanc Site officiel