Qu'est-ce que Mineral (MNR)

Mineral info : Mineral is a token that can be used commonly in SkyPeople's blockchain game ecosystem. Users can trade various NFT items that can be obtained while playing Sky People's games using Mineral, and enjoy various contents such as item purchase, staking, and NFT purchase within the game ecosystem. In addition, Mineral is trying to provide stable services to more users by adding Polygon Chain to expand the ecosystem for faster and more stable trading environments, convenient payment systems, and more user pools.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Mineral (MNR) Livre blanc Site officiel