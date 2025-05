Qu'est-ce que Minetendo (MINE)

Minetendo is a decentralized mining ecosystem built on Abstract Chain, where users can mine and own the $MINE token by acquiring Miners and placing them in Factories. The project simulates a real-world resource economy involving energy and space, offering a strategic, gamified, and rewarding experience for participants. By combining the simplicity of mining with engaging economic simulation, Minetendo aims to make decentralized finance accessible and entertaining to a wide audience. Whether you’re a seasoned crypto miner or a newcomer, the ecosystem is designed to reward thoughtful strategy, long-term participation, and community involvement.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Minetendo (MINE) Livre blanc Site officiel