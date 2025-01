Qu'est-ce que Moonft (MTC)

"Built by an experienced team, Moonft is a fully functional aggregated NFT marketplace for buying, selling and trading NFTs. Designed to be easy to use, Moonft is highly optimized for efficient transactions, including fast loading times, advanced filters, and many new features and enhancements. Some of these include: ● Batch shelving - multiple NFTs can be shelved with just one transaction. ● Buy in bulk - buy large quantities of NFTs all at once. ● Batch Quotes - One-click quotes for all NFTs in a collection. ● Batch Cancellation - Cancel multiple open orders in a single transaction. ● On-chain chat - chat with buyers/sellers and communicate with NFT enthusiasts of the series in NFT groups."

Ressource de Moonft (MTC) Livre blanc Site officiel