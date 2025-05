Qu'est-ce que NimoAI (NIMO)

NimoAI is an AI-powered content generation engine that automates Social Media Management and maintains your brand's Social Media presence through automated posting, replying, retweeting, and content generation and sharing based on intelligent decision-making and targeted account following. NimoAI augments millions of human SMM Managers by automating daily, engaging content to generate brand awareness, user acquisition, cost and time saving and contextually relevant content. It can generate posts, images, memes, NFT’s, marketing insights and news, videos with an avatar and more.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de NimoAI (NIMO) Livre blanc Site officiel