Qu'est-ce que RelictumPro Genesis Token (GTN)

Relictum Pro is an endless distributed registry with a developed system of smart contracts, describing (formalizing) any event in human life, ranging from buying and selling goods and services, recording logistic events, to tracking copyright and interacting with legal entities, including a number of self-executing transactions (smart contracts) in any field of activity. Powerful application suite Explore a new world of decentralized opportunities. Trade on the stock exchange, communicate in a secret chat, store files, manage your finances and nodea

