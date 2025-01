Qu'est-ce que Reunit Wallet (REUNI)

What is the project about? Reunit is a wallet built on top of LayerZero & Stargate Finance What makes your project unique? Reunit allow users to transfer tokens from multiple blockchain to another in a single click History of your project. March 2022 : Project started 28 Feb 2023 : Private presale 15 March 2023 : Beta phase one What’s next for your project? April 2023 : Beta phase two May 2023 : Official launch What can your token be used for? REUNI is an omnichain token = you can natively transfer it to others chains

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Reunit Wallet (REUNI) Livre blanc Site officiel