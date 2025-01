Qu'est-ce que Risitas (RISITA)

What is the project about? Risitas Coin is the ultimate memecoin for crypto degens who want to add some spice to their portfolio What makes your project unique? Based on the legendary Spanish comedian, El Risitas, our coin is designed to bring laughter and entertainment to the world of cryptocurrency. History of your project. YOU for Borja's epic comedic genius. After all, who doesn't love a good laugh? What’s next for your project? Here's the kicker: we're tossing 5% of all $RISITA tokens straight to Borja's fam. What can your token be used for? MEME

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Risitas (RISITA) Livre blanc Site officiel