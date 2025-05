Qu'est-ce que Satoshi Island (STC)

No more than 200Satoshi Island is a real-world crypto paradise in the South-Pacific! This 32 million square foot tropical island is located in Vanuatu, between Australia and Fiji. They intend to become the crypto capital of the world, and after years of preparations and support from the Vanuatu government, they are now ready to develop into a real-world crypto economy and blockchain-based democracy.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Satoshi Island (STC) Livre blanc Site officiel