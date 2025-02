Qu'est-ce que Sir (SIR)

The SIR token is a standard token created on Pinksale. The SIR is so lazy he just automatically mints the most standard of tokens. The total supply of sir tokens is 1.000.000. There is no buy, sell or transfer tax in the contract. Basic but a very clean contract as the project has passed two audits from Coinsult and Analytix. SIR might be lazy but protecting his investors is the most important to him. No tax

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Sir (SIR) Livre blanc Site officiel