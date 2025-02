Qu'est-ce que Sirius Finance (SRS)

"Cross-chain stablecoin AMM and Farming Center on Astar Network that attracts and locks tremendous value through stablecoins with low-slippage trading costs, attractive APY for liquidity providers on Astar Network, and allows for more financial innovations or yield enhancements for Astar users. Ultimately, it serves as a low-slippage swap protocol that connects Polkadot, EVM-compatible chains, other major layer1 chains and expanding use cases from stablecoins to other similarly valuable tokens. "

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Sirius Finance (SRS) Site officiel