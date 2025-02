Qu'est-ce que Smart World Union (SWU)

Smart World Union has launched the SWU. SWU will be a utility token to be used for payments, purchases and traceable transactions within the renewable energy industry. The SWU want to use the blockchain to change how we consume energy in a world that is already undergoing an energy transition. The goal is to provide complete transparency throughout the entire energy value chain, which includes power generation, transmission, distribution, and consumption. SMART WORLD UNION is the new energy token, aiming to rise to the future challenges of the energy industry.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Smart World Union (SWU) Site officiel