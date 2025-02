Qu'est-ce que SouloCoin (SOULO)

Soulofox NFT's are algorithmically generated, one of a kind, lore driven, and collectible non-fungible tokens. Each NFT owner will have proof of ownership stored on the Solana Blockchain. There are 2,222 Gen0 Foxian NFT's that sold out on October 9, 2021 but can still be purchased on the secondary markets (see FAQ question 'Where can I purchase a Soulofox NFT'). Soulofox is building a play-to-earn 2D RPG Game where NFT holders will decide the next steps of our story and game, with community input driving future updates. Our game will include in-game currency ('Foxycoin' which will also be a public token on the Solana blockchain), a Marketplace, Merchandise Shop, Land Ownership, and Staking Rewards.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de SouloCoin (SOULO) Site officiel