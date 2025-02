Qu'est-ce que SpiralDAO Coil (COIL)

Spiral DAO is a Decentralized Autonomous Organization (DAO) dedicated to acquiring the most relevant and important DeFi governance tokens within a single community-controlled DAO Treasury. Similarly to yield aggregators (such as Yearn, Beefy, and Harvest), Spiral DAO aggregates liquidity, but instead of continuously selling reward tokens from third-party protocols, Spiral DAO redirects and secures them within the DAO, thus reducing the selling pressure and circulating supply of tokens of the protocols it supports. Spiral DAO distributes native COIL reward tokens to its users, providing an additional yield boost and incentive for Liquidity Providers (LPs) to pool their liquidity and contribute their yield within the Spiral DAO treasury.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de SpiralDAO Coil (COIL) Livre blanc Site officiel