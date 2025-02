Qu'est-ce que Staked Ethos Reserve Note (STERN)

stERN is a liquid and composable interest-bearing stablecoin with built-in access to blue-chip yield and exposure to market volatility through liquidation income through Ethos Reserve. ERN (Ethos Reserve Note) is a decentralized stablecoin used to pay out loans made through the Ethos Reserve protocol. It can be redeemed for underlying collateral at any time.

Ressource de Staked Ethos Reserve Note (STERN) Site officiel