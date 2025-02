Qu'est-ce que Supe Infinity (SUPE)

SUPE Infinity platform directly upgrades Axie Infinity's product into an open NFT gaming platform structure, allowing any game to be evolved into an NFT game without changing its current state. Simultaneously, Supe Infinity directly upgraded Gala.games' product to an open decentralized and centralized game platform, which not only supports the linkage between NFT and NFT games, but also supports the in-depth game experience by purchasing in-game goods such as game props with digital assets in the game.

Ressource de Supe Infinity (SUPE) Site officiel