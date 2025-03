Qu'est-ce que TRESTLE (TRESTLE)

Trestle's mission is to connect the power of Celestia's modular blockchain network with the decentralised protocols and userbase of Ethereum. Trestle not only serves as a seamless bridge between the two chains, but also brings Wrapped Tia (wTIA) to Ethereum, creating a frictionless trading and development experience for a large audience of users. Products Wrapped TIA: wTIA enables Ethereum users to purchase TIA natively on-chain. Dual-Sided Bridge: Seamlessly and securely swap between Celestia and Ethereum using Trestle’s interstellar bridge. Earn: Trestle will accrue TIA rewards by becoming one of Celestia's largest validators, further promoting decentralization of Celestia by paying out wTIA to its holders. Trestle Chain and Launchpad: Trestle will develop a Celestia roll-up layer, expanding the limits of the Celestia ecosystem by onboarding new and existing projects and teams to the chain.

