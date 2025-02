Qu'est-ce que TRIBAL (TRIBAL)

Tribally - a bet on gaming Tribally is an entertainment platform where gamers compete and bet on each other. We provide games with groundbreaking social-fi protocols, making their games more fun and supercharging user growth. 120,000+ active gamers 1,000+ games to bet on each day 1,000,000+ bets placed weekly 1,000% DAU growth for our partnered games From October, holders can stake $TRIBAL to earn a $USDC yield, funded by betting commissions - with gamers and games also taking a cut.

