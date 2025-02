Qu'est-ce que UK Real Estate (UKRE)

Tangible Baskets are permissionless, rebasing ERC-20 tokens—100% backed by tokenized, yield-generating real estate—that distributed yield back to token holders via daily rebase. Baskets price is soft-pegged to the TPV (true property value) of the assets in the pool and will fluctuate based on market demand and the activity of arbitrageurs. With Baskets, anyone, anywhere, at any budget can invest in income-producing real estate with just a few clicks.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de UK Real Estate (UKRE) Livre blanc Site officiel