Qu'est-ce que UraniumX (URX)

Uranium-X is a rare supply, long term emissions CPU-friendly PoW cryptocurrency, with a max supply of 235,000 coins mined over a period of ~70 years. Modeled after fissile element U-235, the coin is designed to become a rare collectors asset. URX is a pro-nuclear brand and fully open source fork based off Bitcoin core, from an active community of miners and technologists from around the globe.

Ressource de UraniumX (URX) Site officiel