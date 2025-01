Qu'est-ce que VEE (VEE)

The VEE token is a key part of the Zeeverse ecosystem, a blockchain-based game that focuses on creating a stable in-game economy using its utility token, $VEE. The game utilizes an off-chain point system pegged to the market value of $VEE to ensure that in-game transactions and rewards remain stable, even during market volatility. Zeeverse aims to offer a sustainable economic model where the value of $VEE can fluctuate in the open market while the in-game economy stays consistent.

Ressource de VEE (VEE) Site officiel