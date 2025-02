Qu'est-ce que Victory Gem (VTG)

VTG is a token on the Binance Smart Chain. You can earn VTG by playing competitive multiplayer games on nWayPlay, and in turn use VTG earned to buy NFTs that offer in-game utility. The first game to utilize VTG is Olympic Games Jam: Beijing 2022 (OGJ), a cross-play party game on Android and iOS, where up to 20 players compete in real-time through a series of chaotic mini-games until one champion emerges. Olympic Games Jam: Paris 2024 is under development and will also be using the VTG token to enable P2E functionality. Both Olympic Games Jam: Beijing 2022 and Olympic Games Jam: Paris 2024 are officially licensed from the International Olympic Committee (IOC).

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Victory Gem (VTG) Livre blanc Site officiel