Qu'est-ce que X7DAO (X7DAO)

X7 is designed to address the needs of four major quadrants within decentralized finance. The symbiotic nature of each segment in the X7 Finance ecosystem provides fluid insurance for lenders and mutual funding for all other market participants. X7DAO is the governance token of the X7 ecosystem. Holders of X7DAO tokens will be able to vote on fee rates, loan terms, funding terms, tradable token tax terms, distribution of capital flows and any additional settings on and off chain. This includes the establishment of committees and other foundational efforts off chain.

