Qu'est-ce que Xave (XAV)

Xave Finance (pronounced “Save Finance”) allows financial services companies (“fintechs”) to leverage DeFi for real time remittance transfers and high yield consumer savings. Xave does this in a capital efficient way by building an FX accurate AMM and stablecoin lending market that shares liquidity with the Balancer V2 Vault.

Ressource de Xave (XAV) Site officiel