Qu'est-ce que ZO Perpetuals LP Token (ZLP)

ZO is the first intelligent perpetual protocol that aims to bring AI-assisted perpetual trading to all DeFi users. On top of edge-cutting technology that guarantees you security, transparency, performance and best pricing, ZO comes with intelligent AI agents that can offer you personalized trading advices and help you manage your portfolio based on your risk preference. The ZO Liquidity Provider (ZLP) Pool is a liquidity pool that acts as the counterparty to traders on the ZO Perpetuals exchange. Traders borrow tokens from the pool to open leveraged positions on the platform.

