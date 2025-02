Qu'est-ce que Zyrri (ZYR)

"Zyrri is a ZRC-20 token that empowers and protects data while giving back control of individuals over their informations. Zyrri is a personal token that authenticates individuals Identity through electronic means by storing a collection of personal data. As Zyrri token owners, you take part in a living space and network of Eco-villages : Tumaïni Eco-habitats designed to provide access to sustainable, ecological and secured services"

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Zyrri (ZYR) Site officiel