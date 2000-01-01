Recevez une position en contrats à terme d'une valeur équivalente après un dépôt réussi
Carte de crédit / débit
Dépôt en monnaie fiduciaire
Virement bancaire
Réclamez le bonus en contrats à terme et ouvrez une position
Après avoir effectué le paiement, réclamez votre bonus en contrats à terme et ouvrez une position. Vous pouvez sélectionner la paire de trading et la direction.
Règles de l'événement
Règles de distribution des récompenses
• Seuls les dépôts en monnaie fiduciaire effectués par carte de crédit/débit, virement bancaire ou dépôt en monnaie fiduciaire sont éligibles. Les paiements par des tiers et les virements internes ne sont pas acceptés.
• Les récompenses seront converties en USDT en fonction de la valeur équivalente en USDT au moment de la finalisation de l'ordre (et non au moment du placement de l'ordre).
• La distribution des récompenses prend fin le : ()
• Pour participer à l'événement, le montant minimum de l'ordre doit être supérieur à 100 USDT.
• Le montant minimum de l'ordre sur les contrats à terme doit être respecté pour pouvoir réclamer la récompense. Les réclamations ne seront pas prises en compte si cette condition n'est pas remplie.
• Une fois réclamé, les utilisateurs reçoivent un bonus égal à 2 % du dépôt (max 500 USDT), qui ouvrira automatiquement une position en mode de Marge isolée au prix du marché dans l'une des six paires de contrats à terme marginées en USDT.
• Les utilisateurs ayant des positions ouvertes ou des ordres en attente sur la même paire ne peuvent pas réclamer. Vérifiez votre portefeuille Futures avant de réclamer.
Règles d'utilisation des bonus en contrats à terme
1. Le bonus ne peut être utilisé que pour le trading de contrats à terme. Les bénéfices générés par le bonus peuvent être retirés, mais le bonus lui-même ne peut pas être retiré.
2. Le bonus peut être utilisé comme marge, ainsi également pour déduire les frais de transaction, les pertes et les frais de financement.
3. Si des actifs sont transférés hors du compte Futures avant que le bonus ne soit entièrement utilisé, le bonus restant sera perdu.
4. Le bonus est valable pendant 5 jours maximum. Tout bonus non utilisé sera révoqué à 23:59:59 (UTC+8) après 5 jours. Veuillez tenir compte des risques de liquidation pendant cette période.
Règles de vérification
1. Les utilisateurs doivent effectuer leur dépôt en utilisant leur propre moyen de paiement. Pour les dépôts par virement bancaire, veuillez vous assurer que le code de référence est correctement saisi.
2. MEXC met en œuvre des procédures de vérification rigoureuses pour tous les utilisateurs. Toute utilisation de manipulations techniques, y compris, mais sans s'y limiter, les scripts électroniques, les bots, les opérations répétitives ou les enregistrements de compte automatisés, entraînera une disqualification immédiate. Cette politique s'applique strictement, même si de telles méthodes ne sont employées qu'à des étapes spécifiques de l'inscription ou de la participation. En outre, les utilisateurs qui se livrent à des pratiques de référencement trompeuses, en particulier celles ciblant des mots clés tels que « MEXC achat », « MEXC connexion », « MEXC officiel » ou « MEXC OTC », seront également disqualifiés de l'événement.
3. MEXC se réserve le droit d'interpréter les conditions finales de cet événement et de prendre les mesures appropriées contre les activités malveillantes ou abusives de la plateforme.
4. Tous les utilisateurs participants doivent strictement respecter les Conditions d'utilisation de MEXC. MEXC se réserve le droit de disqualifier les utilisateurs qui se livrent à des activités frauduleuses ou abusives pendant l'événement, y compris l'enregistrement de plusieurs comptes ou la participation à des activités liées à des fins illégales ou frauduleuses.
5. MEXC se réserve le droit d'interprétation finale de ces conditions. Veuillez noter que ces conditions peuvent être révisées ou que l'événement peut être annulé sans préavis. Les utilisateurs sont encouragés à se tenir au courant des dernières conditions de l'événement.
6. Ces conditions doivent être considérées comme faisant partie intégrante de l'Accord d'utilisation et de la Politique de confidentialité de MEXC. En cas de conflit, ces conditions prévalent.