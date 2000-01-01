Règles de l'événement

1 . Cet événement est réservé aux utilisateurs ayant effectué la vérification d'identité (KYC). Vous pouvez consulter votre statut de vérification ici

2 . L'éligibilité sera vérifiée après la fin de l'événement. Les utilisateurs ne remplissant pas les conditions de localisation ne seront pas éligibles aux récompenses.

3 . Seuls les dépôts effectués par carte de débit ou de crédit sont éligibles à l'événement.

4 . MEXC examinera strictement tous les utilisateurs. Toute utilisation de méthodes techniques, telles que des scripts, des robots, des actions répétées ou une automatisation pour l'enregistrement ou l'activité du compte, entraînera une disqualification immédiate. Cette règle s'applique même si des méthodes inappropriées sont utilisées uniquement à des étapes spécifiques de l'inscription ou de la participation. De plus, les utilisateurs qui se livrent à des activités de référencement trompeuses, en particulier avec des mots clés tels que « MEXC Buy », « MEXC Login », « MEXC Official » ou « MEXC OTC », seront également disqualifiés de l'événement.

5 . Ces règles entreront en vigueur le . MEXC se réserve le droit de revoir les conditions de cet événement et de prendre les mesures nécessaires, y compris celles allant à l'encontre des utilisateurs et de leurs actifs, en cas de comportement malveillant ou d'utilisation abusive de la plateforme.

6 . Les récompenses seront distribuées dans les 7 jours ouvrables suivant la fin de chaque cycle d'événement et attribuées en fonction du classement final.

7 . Tous les participants doivent strictement respecter les Conditions d'utilisation de MEXC. MEXC se réserve le droit de disqualifier tout utilisateur impliqué dans un comportement frauduleux ou abusif pendant l'événement, notamment la comptes de comptes multiples ou toute autre activité à des fins illégales ou frauduleuses.

8 . MEXC se réserve le droit d'interprétation finale des dispositions de ces conditions. Veuillez noter que ces conditions peuvent être révisées ou que l'événement peut être annulé sans préavis. Restez informé en consultant régulièrement les mises à jour de ces conditions et les détails de l'événement.