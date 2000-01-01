Achat rapide
Montant
Pas de données
Vous allez recevoir≈
USDT
Pas de données
Prix de référence :
Carte bancaire :
Ajouter une carte
Veuillez associer une carte de débit / crédit avant d'effectuer le paiement.
Je comprends
OK
Vous utilisez le service Fiat Services exploité par Oceanblue Fintech UAB. En cliquant sur « Acheter maintenant », vous reconnaissez avoir lu et accepté les
Conditions générales
et la
Politique de confidentialité
deOceanblue Fintech UAB.
Acheter maintenant
Comment ça marche?
Effectuez la vérification d'identité (KYC) avancée et la vérification supplémentaire
Vous devez effectuer les vérifications susmentionnées pour utiliser les services de carte de débit/crédit
Vérification d'identité (KYC)
Associez une carte
Lorsque vous utilisez les services d'échange en utilisant une carte bancaire, vous devez associer votre carte avant de pouvoir effectuer des transactions
Associer maintenant
Placez un ordre
Obtenez des cotations du système et suivez le processus de trading pour effectuer une transaction
Transaction terminée
Félicitations pour votre transaction réussie. Vous pouvez maintenant trader sur le marché des contrats à terme !
Contrats à terme
FAQ
Limite de retrait T+N
En savoir plus
Si vous avez des questions, veuillez soumettre un
ticket OTC
pour toute demande de renseignements.