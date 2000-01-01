Faites partie du réseau mondial de Traders P2P très performants qui animent MEXC
Programme exclusif pour les traders P2P proactifs
Publiez des annonces compétitives, maintenez la liquidité des marchés et contribuez à l'écosystème MEXC pour débloquer des récompenses mensuelles garanties.
Développez votre activité P2P avec nous
Recevez des récompenses mensuelles pouvant atteindre 1,000 USDT en fournissant de la liquidité sur le P2P de MEXC.
Avantages
Récompenses mensuelles garanties
Restez actif, publiez des annonces et offrez de la liquidité à des prix compétitifs. Recevez des paiements USDT fixes chaque mois en fonction de vos performances.
Visibilité améliorée
Bénéficiez d'un placement prioritaire sur le marché P2P pour augmenter le flux d'ordres et accroître votre exposition de trading.
Assistance de compte dédiée
Accédez directement à un représentant régional MEXC pour l'intégration, la résolution des litiges et un service personnalisé.
Comment gagner un revenu
Restez actif, maintenez la compétitivité de vos annonces et maintenez des performances constantes pour débloquer des paiements plus élevés.
Augmentez l'activité
Restez constamment en ligne afin d'augmenter la portée et l'engagement des annonces.
Boostez la compétitivité des annonces
Proposez de meilleurs prix afin d'attirer plus d'acheteurs et favoriser les transactions.
Augmentez le taux d'achèvement
Maintenez des temps de réponse rapides et un bon service afin de gagner la confiance des utilisateurs.
Plus vous contribuez, plus vous gagnez.
Vous pouvez gagner jusqu'à 1,000 USDT par mois, et le montant final de la récompense varie selon le marché et peut être sujet à révision.
Qui peut postuler ?
Un trader P2P actif Un utilisateur qui cherche à gagner des récompenses mensuelles stables en publiant régulièrement des annonces
Un marchand sur une autre plateforme d'échange à la recherche d'une meilleure visibilité et de meilleures incitations
Un trader individuel prêt à passer du statut de taker à celui de maker et à commencer à gagner de l'argent grâce à l'activité de publication d'annonces
Un partenaire de croissance du marché Un utilisateur qui aide les utilisateurs à s'intégrer et apporter un volume organique à notre écosystème P2P
Comment ça marche ?
1
Postuler
Veuillez remplir le formulaire de candidature et ajouter une preuve d'activité marchande sur une autre plateforme, y compris votre volume de trading récent. Cela nous permettra d'évaluer votre expérience et votre fiabilité.
2
Révision de la candidature
Notre équipe examine les candidatures chaque semaine. En raison des limites du programme, seul un nombre restreint de marchands est accepté pour chaque marché afin de garantir la pérennité des récompenses.
3
Accepter et embarquer
Les candidatures sont examinées chaque semaine.
4
Commencer à gagner
Commencez à publier régulièrement des annonces de vente à des prix compétitifs pour rester éligible et recevoir vos récompenses de liquidité mensuelles.
Si vous souhaitez obtenir plus d'informations, veuillez contacter directement le représentant MEXC dédié.