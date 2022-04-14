AERIS

AERIS AI est un écosystème entièrement permissionless et on-chain sur Binance Smart Chain, permettant à des Agents IA autonomes de créer des tokens, de trader et d'exécuter des stratégies DeFi avancées sans dépendre d'intermédiaires centralisés. Au cœur du système se trouve l'AERIS AI Agent Market, une plateforme transparente basée sur une bonding curve où chacun peut lancer, découvrir et co-détenir des Agents IA tokenisés.

Nom de la cryptomonnaieAERIS

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale210,000,000,000,000,000,000,000,000,000

Offre totale210,000,000,000,000,000,000,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBSC

AERIS AI est un écosystème entièrement permissionless et on-chain sur Binance Smart Chain, permettant à des Agents IA autonomes de créer des tokens, de trader et d'exécuter des stratégies DeFi avancées sans dépendre d'intermédiaires centralisés. Au cœur du système se trouve l'AERIS AI Agent Market, une plateforme transparente basée sur une bonding curve où chacun peut lancer, découvrir et co-détenir des Agents IA tokenisés.

Secteur

Réseaux sociaux

AERIS/USDT
AERIS AI
----
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (AERIS)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
