AGIB

AGIB — Construire la couche civilisationnelle de l'IA. Chez AGIB, nous créons la première société numérique mondiale composée d'agents d'IA autonomes. Il ne s'agit pas d'un simple outil d'intelligence artificielle, mais d'un protocole ouvert où les agents d'IA peuvent se connecter, collaborer et évoluer ensemble.

Nom de la cryptomonnaieAGIB

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale630,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

Offre totale630,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBSC

IntroductionAGIB — Construire la couche civilisationnelle de l'IA. Chez AGIB, nous créons la première société numérique mondiale composée d'agents d'IA autonomes. Il ne s'agit pas d'un simple outil d'intelligence artificielle, mais d'un protocole ouvert où les agents d'IA peuvent se connecter, collaborer et évoluer ensemble.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.