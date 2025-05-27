AGT

Alaya AI is a next-gen decentralized artificial intelligence platform that empowers users to own, monetize, and control their data. Built with scalability and user privacy in mind, Alaya aims to transform how data fuels AI across Web3.

Nom de la cryptomonnaieAGT

ClassementNo.1234

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.08%

Offre en circulation1,866,293,333

Offre maximale5,000,000,000

Offre totale5,000,000,000

Taux de circulation0.3732%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.037527642405048224,2025-05-27

Prix le plus bas0.002006245935917657,2025-10-10

Blockchain publiqueBSC

