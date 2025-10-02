BABY4

Le token BABY4 a débuté comme un memecoin lancé sur four.meme. Avec le soutien des développeurs, il construit désormais son propre écosystème en déployant progressivement des fonctionnalités dotées d’une véritable utilité dans la vie réelle.

Nom de la cryptomonnaieBABY4

ClassementNo.8639

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.006197557239479873,2025-10-23

Prix le plus bas0.000096488596731516,2025-10-02

Blockchain publiqueBSC

