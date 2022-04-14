DMD

Fondée en 2013, DMD Diamond est l'une des plus anciennes blockchains de Couche 1 (L1), conçue pour la sécurité, l'interopérabilité et une gouvernance décentralisée. La communauté DMD Diamond oriente collectivement le développement de l'écosystème, favorisant un environnement collaboratif et transparent pour la création de dApps de nouvelle génération.

Nom de la cryptomonnaieDMD

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale4,380,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueDIAMOND

Secteur

Réseaux sociaux

