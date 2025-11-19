GAIB

GAIB est la couche économique de l'infrastructure IA, permettant de connecter sur la blockchain les économies de calcul et de robotique. En tokenisant des GPU de niveau entreprise et des actifs robotiques ainsi que leurs flux de trésorerie, GAIB libère du capital pour les acteurs du néo-cloud, les centres de données et les innovateurs en robotique, tout en offrant aux investisseurs un accès direct aux investissements dans l'infrastructure IA et à des rendements réels.

Nom de la cryptomonnaieGAIB

ClassementNo.1329

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)2.67%

Offre en circulation204,831,667

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.2048%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.280400180508391,2025-11-19

Prix le plus bas0.020330277488685006,2026-01-07

Blockchain publiqueETH

