JEWEL

JEWEL Token description: DeFi Kingdoms is a cross-chain fantasy RPG built on the DFKChain, Kaia, and Metis ecosystems. The JEWEL token is the primary token of the DeFi Kingdoms ecosystem, used for staking, gas, governance, and more! Also, if you need an endpoint for JEWEL circulating supply, you can use: https://supply.defikingdoms.com/jewel or https://supply.defikingdoms.com/jewel/circulatingsupply

Nom de la cryptomonnaieJEWEL

ClassementNo.1811

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation113,537,457.11225379

Offre maximale0

Offre totale121,010,985.61186135

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique23.36459909812949,2022-01-05

Prix le plus bas0.010132781636744387,2025-06-17

Blockchain publiqueNONE

Secteur

Réseaux sociaux

