KO

Kyuzo's Friends est un jeu social propulsé par l'IA, officiellement licencié et développé par la plateforme KeyOrigin. Il s'agit actuellement du projet de jeu n°1 sur la blockchain Sui. Le jeu fonctionne également sur la mini-app de LINE, permettant aux utilisateurs du Web2 de passer au Web3 de manière fluide grâce à un gameplay social léger, des mécaniques de dés et des cartes de collection. Tous les actifs du jeu peuvent être détenus et échangés on-chain en toute transparence. KeyOrigin est une plateforme d'IP mondiale offrant des licences officielles, du co-développement, des outils de création IA et le trading d'actifs numériques. Kyuzo's Friends en est le produit phare, d'autres univers licenciés et écosystèmes IP interopérables étant prévus pour l'expansion. L'équipe a récemment clôturé une levée de fonds de 11 millions de dollars, soutenue par DeAgentAI, Stratified Capital, Chain Capital, KnightFury, X Wave et LBank Labs, accélérant la croissance mondiale et le développement de l'écosystème.

Nom de la cryptomonnaieKO

ClassementNo.1149

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1,30%

Offre en circulation217 500 000

Offre maximale1 000 000 000

Offre totale1 000 000 000

Taux de circulation0.2175%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.06471490285945387,2025-11-23

Prix le plus bas0.0071199147249752,2025-12-20

Blockchain publiqueBSC

IntroductionKyuzo's Friends est un jeu social propulsé par l'IA, officiellement licencié et développé par la plateforme KeyOrigin. Il s'agit actuellement du projet de jeu n°1 sur la blockchain Sui. Le jeu fonctionne également sur la mini-app de LINE, permettant aux utilisateurs du Web2 de passer au Web3 de manière fluide grâce à un gameplay social léger, des mécaniques de dés et des cartes de collection. Tous les actifs du jeu peuvent être détenus et échangés on-chain en toute transparence. KeyOrigin est une plateforme d'IP mondiale offrant des licences officielles, du co-développement, des outils de création IA et le trading d'actifs numériques. Kyuzo's Friends en est le produit phare, d'autres univers licenciés et écosystèmes IP interopérables étant prévus pour l'expansion. L'équipe a récemment clôturé une levée de fonds de 11 millions de dollars, soutenue par DeAgentAI, Stratified Capital, Chain Capital, KnightFury, X Wave et LBank Labs, accélérant la croissance mondiale et le développement de l'écosystème.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.