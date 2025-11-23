KO
Kyuzo's Friends est un jeu social propulsé par l'IA, officiellement licencié et développé par la plateforme KeyOrigin. Il s'agit actuellement du projet de jeu n°1 sur la blockchain Sui. Le jeu fonctionne également sur la mini-app de LINE, permettant aux utilisateurs du Web2 de passer au Web3 de manière fluide grâce à un gameplay social léger, des mécaniques de dés et des cartes de collection. Tous les actifs du jeu peuvent être détenus et échangés on-chain en toute transparence.
KeyOrigin est une plateforme d'IP mondiale offrant des licences officielles, du co-développement, des outils de création IA et le trading d'actifs numériques. Kyuzo's Friends en est le produit phare, d'autres univers licenciés et écosystèmes IP interopérables étant prévus pour l'expansion.
L'équipe a récemment clôturé une levée de fonds de 11 millions de dollars, soutenue par DeAgentAI, Stratified Capital, Chain Capital, KnightFury, X Wave et LBank Labs, accélérant la croissance mondiale et le développement de l'écosystème.
Nom de la cryptomonnaieKO
ClassementNo.1149
Capitalisation boursière$0,00
Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00
Part de marché%
Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1,30%
Offre en circulation217 500 000
Offre maximale1 000 000 000
Offre totale1 000 000 000
Taux de circulation0.2175%
Date d'émission--
Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--
Sommet historique0.06471490285945387,2025-11-23
Prix le plus bas0.0071199147249752,2025-12-20
Blockchain publiqueBSC
Secteur
Réseaux sociaux
