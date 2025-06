MANTIS

Mantis aims to simplify cross-chain transactions by providing a seamless environment that abstracts away the complexities of navigating between various DEX platforms and bridges. Through its unified interface, users can effortlessly access assets across chains, starting with Solana and Ethereum. Powered by a robust searcher/solver network, Mantis ensures optimal pricing and execution for every transaction. Beyond benefiting end users, Mantis offers developers a powerful avenue to integrate cross-chain infrastructure into their applications.

Nom de la cryptomonnaieMANTIS

ClassementNo.9313

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale100,000,000

Offre totale100,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.058329547016077815,2025-02-21

Prix le plus bas0.00537469881519791,2025-06-13

Blockchain publiqueSOL

