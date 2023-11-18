TAONU

TAONU is a decentralized meme token that operates on the Ethereum blockchain under the ERC20 standard. Inspired by the principles of Taoism and the innovative technology of the Bittensor network, TAONU seeks to be more than just a meme token by contributing meaningfully to the Bittensor ecosystem and the broader crypto space.

Nom de la cryptomonnaieTAONU

ClassementNo.7275

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0,00%

Offre en circulation0

Offre maximale1 000 000 000

Offre totale926 672 684,8454887

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.04150815530517894,2024-03-17

Prix le plus bas0.00001806850517064,2023-11-18

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

