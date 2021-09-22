THN

Throne is an NFT marketplace for the next generation of creators and collectors. A place where everyday users can discover, collect and sell their work as digital assets. THN is the utility token for the marketplace and community. By creating our own token economy we are able to provide a commission free platform if creators select to transact in THN, providing a more sensible and sustainable solution by driving forward a new creative economy.

Nom de la cryptomonnaieTHN

ClassementNo.3110

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation390,752,313

Offre maximale0

Offre totale1,974,198,687

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique8.62605608349491,2021-09-22

Prix le plus bas0.000189733478213515,2025-12-30

Blockchain publiqueETH

