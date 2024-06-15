WEXO

Enter the world of cryptocurrencies with the WEXO app. Wexo is building a global payment infrastructure for the future of finance through Bitcoin Lightning payments.

Nom de la cryptomonnaieWEXO

ClassementNo.1184

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.05%

Offre en circulation293,192,189

Offre maximale928,000,000

Offre totale920,900,277

Taux de circulation0.3159%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique3.6413906710780073,2024-06-15

Prix le plus bas0.015886078972459538,2025-07-27

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

