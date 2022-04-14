Effet de levier allant jusqu'à --x. Grande profondeur, spreads réduits.

Volume 24 h (USD)

0

Paires de contrats à terme

0

Paires de trading sans frais

0

Classement des contrats à terme

Tendance
Gagnants
Nouveaux

Tendance

Gagnants

Nouveaux

Produits de contrats à terme

Contrats à terme USDT-M

Contrats à terme perpétuels utilisant l'USDT comme actif collatéral

Trader

Contrats à terme COIN-M

Contrats à terme perpétuels utilisant la cryptomonnaie sous-jacente comme actif collatéral

Trader

Contrats à terme USDC-M

Contrats à terme réglés en USDC

Restez à l'écoute

Futures Big Data

Obtenez des données sur les transactions et les positions sur les contrats à terme, les ratios long / short et les liquidations en temps réel et découvrez ce que les utilisateurs professionnels font avec leurs portefeuilles.

Pourquoi MEXC Futures ?

Frais les plus bas du marché

Tradez pour profiter des frais les plus bas du marché ! -- de frais de maker sur les contrats à terme, -- de frais de taker sur les contrats à terme.

Le plus grand nombre de tokens tendance

Listings rapides, la plus large sélection de cryptomonnaies avec plus de 600 paires de contrats à terme et des effets de levier allant jusqu'à --x, ajustables librement.

Liquidité à la pointe de l'industrie

Plus de 90 % des paires de trading offrent une liquidité optimale, ce qui garantit la stabilité dans les conditions de marché extrêmes et permet d'éviter les liquidations inattendues.

Les utilisateurs d'abord

Service client 24h/24 et 7j/7, résolvant de manière experte et rapide les problèmes des utilisateurs.

Qu'est-ce que le trading des contrats à terme ?

Cette vidéo vous présente les bases du trading des contrats à terme et vous permettra de comprendre ce genre de trading en peu de temps.

Commencez votre aventure dans le trading des contrats à terme maintenant en cliquant sur le bouton ci-dessous !

À propos de MEXC Futures

En savoir plus sur les contrats à terme

Autres applications liées aux Futures

Channel

Devenez un partenaire de MEXC Futures Channel et recevez des récompenses promotionnelles plus importantes

VIP

Devenez un VIP de MEXC Futures et profitez de tarifs exclusifs, de services de dépôts et retraits en monnaie fiduciaire, ainsi que d'avantages premium.

Scannez pour télécharger l'applicationiOS et Android

Débutez votre aventure dans le trading des contrats à terme