Tradez maintenant — vous n'êtes qu'à un pas des récompenses !
Arène de l'événement
|
Classement du taux de P&L des contrats à terme
|
Récompenses du classement du taux de P&L des contrats à terme : partagez 0% de la cagnotte totale en bonus
Pendant l'événement, les participants classés parmi les 1 meilleurs en termes du taux de P&L des contrats à terme, peuvent gagner un bonus basé sur les règles des récompenses du classement de trading.
Cagnotte totale(USDT)
--
Classement
Identifiant utilisateur/Pseudo
Rendement
Volume de trading total (USDT)
Récompense estimée
Pas de données disponibles
Dernière mise à jour des données --
La récompense estimée est uniquement fournie à titre de référence pour les utilisateurs. Pour recevoir la récompense estimée, les utilisateurs doivent atteindre le volume de trading minimum correspondant à leur classement.
Règles pour le classement des récompenses
Pendant l'événement, les participants classés parmi les -- meilleurs en termes du taux de P&L des contrats à terme partageront 0 % de la cagnotte débloquée. La cagnotte actuelle pour le P&L des contrats à terme est estimée à -- USDT. Les détails de l'attribution des récompenses sont les suivants :
Classement
Allocation des récompenses
1
50%
2
25%
3
25%
Critères de participation
Durée de l'activité
Période d'inscription : 2025/09/01 15:00 - 2025/09/14 22:00 (UTC+8)
Période de trading : 2025/09/01 16:00 - 2025/09/14 23:00 (UTC+8)
Éligibilité
Les utilisateurs dont la valeur total des actifs du compte Futures est supérieure à 10 USDT au moment de l'inscription sont éligibles pour la compétition. La plateforme examinera l'éligibilité des utilisateurs inscrits avant le début de la compétition. Les utilisateurs qui seront considérés comme inéligibles pourront se réinscrire après avoir transféré suffisamment d'actifs sur leurs comptes Futures.
Paires de trading éligibles
Tous les contrats à terme perpétuels disponibles sur la plateforme MEXC (à l'exclusion des contrats à terme sur les stablecoins tels que USDC/USDT)
S'inscrire maintenant
Règles de l'événement
Règles de distribution des récompenses
PNL конкурс для "BMW X5 на крипте
AVERTISSEMENT
1. Les participants impliqués dans des activités frauduleuses telles que le spamming malveillant, la manipulation du marché, l'utilisation de plusieurs comptes et le self-dealing seront disqualifiés.
2. Les participants qui sont impliqués dans des stratégies de trading identiques seront disqualifiés.
3. Les participants ayant passé et annulé des ordres à une haute fréquence par minute seront disqualifiés.
4. Lorsque plusieurs comptes sont enregistrés sous la même adresse IP, les utilisateurs des comptes concernés seront disqualifiés.
5. Les comptes des makers et les sous-comptes institutionnels ne peuvent pas participer à cet événement.
6. MEXC se réserve le droit d'interprétation finale des règles de l'événement, y compris, mais sans s'y limiter, les informations susmentionnées concernant le trading, les fonds et les risques liés aux comportements des organisations criminelles.
7. Les utilisateurs ne peuvent participer qu'à un seul concours des contrats à terme pendant la période de l'événement. La participation à plusieurs concours des contrats à terme simultanément est interdite.