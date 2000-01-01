RVVUSDT -- Variation-- Prix de l'indice-- Prix juste-- Taux de financement / Compte à rebours-- / -- RVVUSDT Dernier -- -- Prix juste -- Bas 24 h -- Haut 24 h -- Rotation 24 h -- Volume 24 h -- Taux de financement / Compte à rebours -- Positions(--) Ordres ouverts(--) Historique des positions Historique des ordres et de trading Flux de capitaux Actifs Masquer les autres paires Masquer les autres paires Pas de données Solde du portefeuille : ‎ -- USDT Placez un ordre, effectuez une transaction Copy Trading ou lancez-vous dans le Grid Trading dès maintenant Copy Trade Grid Trading Graphique Règles de trading Graphique Analyse Règles de trading Limite de risque 1s 1m 5m 15m 1H 4H 1J Dernier prix Standard TradingView Profondeur Standard TradingView Profondeur Carnet d'ordres Opérations sur le marché Carnet d'ordres -- Prix ( USDT ) Quantité ( -- ) Total ( -- ) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Prix moyen ≈ 0 Quantité 0 Total 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Prix moyen ≈ 0 Quantité 0 Total 0 -- A -- V Opérations sur le marché Prix ( USDT ) Quantité ( -- ) Heure -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- Tout Pullback Rallye Nouveau sommet Nouveau bas Prix en hausse Prix en baisse Prix en hausse et volume élevé Prix en baisse et volume élevé Paire de trading Variation sur 24 heures Pas de données Ouvrir Clôturer Ouvrir Clôturer Isolée 1X S Limit Market Déclenchement Disponible ‎ -- Quantité (--) 0% 25% 50% 75% 100% Acheter ‎ 0 -- Vendre ‎ 0 -- Acheter (Long) 0 -- Vendre (Short) 0 -- Ouvrir Long Ouvrir Short Marge ‎ 0 USDT Marge ‎ 0 USDT Inscription Connexion Limit Market Déclenchement Isolée 1X S Disponible ‎ -- Quantité (--) 0% 25% 50% 75% 100% Acheter ‎ 0 -- Acheter (Long) ‎ 0 -- Ouvrir Long Marge ‎ 0 USDT Inscription Connexion Quantité (--) 0% 25% 50% 75% 100% Vendre ‎ 0 -- Vendre (Short) ‎ 0 -- Ouvrir Short Marge ‎ 0 USDT Inscription Connexion Taux des frais Maker - / Taker - Portefeuille Déposer Transférer P&L non réalisé ‎ -

‎ - Analyse du P&L Solde du portefeuille ‎ - Total des capitaux propres ‎ - Marge disponible ‎ -

<p>1) Vous reconnaissez et acceptez que MEXC ne soit pas responsable des pertes et dommages causés par l'une des circonstances suivantes :</p><article><p>a) Perte de profit, perte de données, perte d'opportunité, dommages intangibles, ou tout dommage résultant d'un événement de force majeure.</p><p>b) MEXC a des motifs raisonnables de croire qu'un abonné spécifique et des transactions spécifiques peuvent être en violation de la loi applicable ou du présent accord ou d'autres documents juridiques, y compris, mais sans s'y limiter, la conduite d'activités de négociation interdites (y compris, entre autres, un comportement de négociation manipulateur ou abusif), des informations frauduleuses ou incorrectes ont été fournies au cours du processus d'ouverture de compte, ou, vous n'avez pas agi de bonne foi lors de l'utilisation de nos services.</p><p>c) MEXC a des motifs raisonnables de croire que la conduite de l'abonné sur la plateforme est soupçonnée d'être illégale ou inappropriée, y compris, mais sans s'y limiter, la conduite d'activités de trading interdites (y compris, entre autres, un comportement de trading manipulateur ou abusif), des informations frauduleuses ou incorrectes ont été fournies au cours de la procédure d'ouverture de compte, ou, vous n'avez pas agi de bonne foi lors de l'utilisation de nos services.</p><p>d) Les pertes ou les coûts encourus par l'achat ou l'acquisition de données, d'informations ou de transactions par l'intermédiaire des services.</p><p>e) Votre mauvaise interprétation ou votre incompréhension des services, toute perte partielle ou totale causée par votre participation directe ou indirecte en relation avec les services et le présent accord.</p></article><p>2) Vous reconnaissez et acceptez qu'il existe des risques liés au fonctionnement des services, y compris, mais sans s'y limiter, les opérations de trading automatiques dans lesquelles votre compte peut commencer et terminer des transactions sans intervention manuelle de votre part.</p><p>3) Vous reconnaissez et acceptez que MEXC ne garantisse pas le succès d'une transaction copiée ou le fait que la transaction copiée sera copiée sur le compte de l'abonné. La transaction copiée peut ne pas être copiée avec succès pour plusieurs raisons, y compris, mais sans s'y limiter, le non-respect du montant minimum de la transaction copiée, le non-respect du ratio de garantie requis, le déclenchement de mesures de contrôle des risques, et d'autres circonstances qui violent, ou sont autrement prescrites par, le présent accord et / ou les documents juridiques.</p><p>4) Vous reconnaissez et acceptez qu'un retard des services puisse se produire et que vous subissiez des pertes et/ou des coûts, et que les services puissent échouer.</p><p>5) Les services de gestion des investissements sont laissés à votre discrétion. Veuillez noter que si vous décidez d'utiliser les services pour copier des traders spécifiques et/ou suivre des stratégies de trading spécifiques, vous êtes réputé avoir pris en compte votre situation financière globale, y compris votre planification financière, et vous comprenez que l'utilisation de la fonction des services est extrêmement spéculative, et que la perte que vous pourriez subir pourrait être plus importante que celle du Trader. Le Trader peut effectuer des transactions rentables comme des transactions perdantes.</p><p>6) Les services fournis dans le présent document le sont à titre de référence uniquement. Si vous prenez une décision d'investissement sur la base des informations fournies sur la plateforme ou des informations obtenues par le biais des services, vous assumez vos propres risques.</p><p>7) Vous devez effectuer une recherche et un jugement indépendants avant de prendre une décision d'investissement. Vous devez déterminer de manière indépendante si votre investissement, votre stratégie ou tout autre produit ou service répond à vos propres besoins en fonction de vos objectifs d'investissement et de votre situation personnelle et financière.</p><p>8) Vous êtes seul responsable des pertes causées par l'exécution automatique d'opérations à l'aide de la fonction Services.</p><p>9) Toute information sur la plateforme est destinée à fournir une dynamique de trading et des services d'information pour les Traders et les abonnés. Cette plateforme ne fournit aucune forme de conseil en investissement et n'implique pas la fourniture de telles informations ou fonctions sous quelque forme que ce soit. Vous devez effectuer des recherches indépendantes et prendre des décisions d'investissement indépendantes sur la base des informations collectées par le biais de cette plateforme ou de la fonction services.</p><p>10) Vous convenez et acceptez que les raisons suivantes, sans s'y limiter, peuvent entraîner l'impossibilité d'exécuter les services :</p><article><p>a) Le nombre d'abonnés du Trader a atteint la limite supérieure ;</p><p>b) Le Trader a cessé ses activités ;</p><p>c) Votre statut actuel est celui d'un Trader ;</p><p>d) il n'y a pas d'actifs ou de fonds sur votre compte ; et</p><p>e) la limite d'ordre du Trader a atteint la limite supérieure.</p></article><p>Nous prendrons des mesures raisonnables pour contrôler les performances de tout opérateur dans le cadre de la fonctionnalité des services. Nous nous réservons le droit de mettre en pause, d'arrêter ou de bloquer la copie d'un Trader dans le cadre de la fonctionnalité des services.</p><p>MEXC se réserve expressément tous les droits d'explication finale de cet Accord dans le cadre de la loi.</p>