Sélectionner un Trader
Sélectionnez les Traders les plus performants en fonction de leur classement général, de leur ROI et d'autres critères
Définir les paramètres de Copy Trade
Définissez les paramètres relatifs au Copy Trade et au contrôle des risques, tels que le mode de Copy Trade, la marge et la méthode de placement des ordres lors de l'ouverture d'une position.
Suivre l'ouverture/la clôture
Une fois les paramètres de Copy Trade définis, le système suivra les signaux d'ouverture et de clôture du Trader en temps réel, ouvrant et clôturant automatiquement les positions pour vous.