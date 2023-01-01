Cryptomonnaies éligibles au collatéral
|Cryptomonnaie
|Plafond de collatéral
|Taux de collatéral
Les actifs ci-dessus peuvent être utilisés comme collatéral en mode multi-actifs.Certaines cryptomonnaies utilisent des taux de collatéral par paliers. Par exemple, détenir 1 BTC avec un taux de 90 % gén!re une marge disponible de 0.9 BTC. La part dépassant 1 BTC est soumise à un taux de 80 %. Ainsi, détenir 2 BTC correspond à une marge disponible de 0.9 + 0.8 = 1.7 BTC.
Cryptomonnaies considérées comme un passif éligible
|Cryptomonnaie
|Seuil de remboursement automatique
|Taux de remise pour le remboursement automatique
|Ratio de remboursement automatique
|Limite sans intérêt
|Taux d'intérêt horaire
|Taux de marge de maintien du passif
Les actifs ci-dessus peuvent être utilisés comme passif.1. Lorsque le passif d'une cryptomonnaie dépasse le seuil de remboursement automatique, un remboursement automatique est déclenché.2. Lors d'un remboursement automatique, le montant remboursé = passif actuel − seuil de remboursement automatique × (1 − ratio de remboursement automatique). Des frais seront appliqués selon le taux de remise de la cryptomonnaie utilisée pour le paiement. Par exemple, si 1,000 USDT sont dus et que le taux de remise est de 90 %, une valeur en BTC équivalente à (1, 000 / 90 %) sera requise.3. Les intérêts sont calculés toutes les heures en fonction du passif au moment du règlement. Aucun intérêt n'est facturé si le passif reste dans la limite sans intérêt.