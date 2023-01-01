* Pour chaque contrat à terme, chaque utilisateur peut détenir jusqu'à 50 ordres conditionnels ouverts par type d'ordre, y compris les ordres Trigger, les ordres TP/SL et les ordres Stop suiveurs.

Contrats à terme Effet de levier Taille ( 1 Cont ) Montant minimum de l'ordre Quantité maximale d'un ordre Market unique Quantité maximale d'un ordre Limit unique Changement de prix minimum Ratio Prix plafond / Prix plancher des ordres Limit Quantité maximale d'ordres ouverts Protection des prix WLFIUSDT Perpétuel undefined ~ undefined ‎ 1 WLFI -- -- -- 0.0001 NaN% / NaN% NaN%