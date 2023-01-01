Règles de contrôle des risques relatifs au trading des contrats à terme

Chapitre I Dispositions générales

Article 1 Afin de renforcer le processus de gestion des risques liés au trading des produits dérivés d'actifs numériques et des contrats à terme, de préserver les droits et les intérêts légitimes des parties prenantes et d'assurer le déroulement normal du trading des contrats à terme, la plateforme formule les présentes règles de contrôle des risques (ci-après dénommées « le règlement »).

Article 2 La gestion des risques liés au trading à terme comprend le système de limitation des risques, le système de liquidation forcée, le système de désendettement forcé et le système de prix juste.

Article 3 Cette plateforme (ci-après dénommée « plateforme » ou « nous ») et les utilisateurs de la plateforme (ci-après dénommés « vous ») doivent se conformer aux règles décrites ci-dessous. Ces règles, ainsi que les modifications qui pourront être apportées à ces règles par la plateforme constituent une partie de l'Accord d'utilisation de la plateforme. En utilisant ou en achetant les services et les produits de trading de contrats à terme sur la plateforme, vous confirmez avoir lu, compris et accepté toutes les conditions stipulées dans ces règles et leurs mises à jour.

Chapitre II Modalités et accords de contrôle des risques

Article 4 Lorsque vous tradez des actifs numériques et des produits apparentés sur la plateforme, vous encourez des risques importants. En plus de la fluctuation des prix des actifs numériques, il existe des risques de contrepartie supplémentaires liés au trading des produits dérivés. Dans certains cas, la plateforme peut décider de fermer une partie ou la totalité de vos positions.

Article 5 Le trading d'actifs numériques comporte des risques importants. Les risques liés au trading ou à la détention d'actifs numériques virtuels peuvent vous faire encourir des pertes réelles importantes. Par conséquent, vous devez soigneusement évaluer votre capacité de trading d'actifs numériques et / ou des produits dérivés associés et utiliser l'effet de levier en fonction de votre situation financière.

Article 6 La plateforme ne garantit pas le trading méthodique et stable des contrats à terme dérivés d'actifs numériques. Vous devez être prudent lorsque vous tradez des actifs numériques (et tout autre actif).

Article 7 Les prix des actifs sont susceptibles de fluctuer en raison de divers facteurs. Lorsque les prix fluctuent, vous pouvez réaliser des profits ou des pertes importants. Tout actif numérique et toute position commerciale peut fluctuer en valeur, voire perdre toute valeur.

Article 8 Toute perte causée par une erreur individuelle de l'utilisateur est à la charge de ce dernier. Les erreurs individuelles comprennent, sans s'y limiter, le fait de ne pas opérer conformément aux règles de trading, de ne pas effectuer les transactions pertinentes à temps, d'oublier ou de divulguer son mot de passe, de se faire cracker son mot de passe et / ou de se faire pirater l'ordinateur par de tierces personnes.

Article 9 Si l'utilisateur exploite des failles non détectées du site web ou utilise des outils de trading haute fréquence et des outils de procédure non autorisés pour générer des profits illégaux, nous contacterons l'utilisateur à des fins de recouvrement. Dans ce cas, l'utilisateur devra coopérer, sinon nous prendrons des mesures pertinentes, y compris, mais sans s'y limiter, la restriction du trading pour le compte, le verrouillage des fonds du compte et des actions en justice. L'utilisateur sera également responsable des coûts dus à l'absence de coopération effective de sa part.

Article 10 Les services de trading des contrats à terme et des dérivés d'actifs numériques fournis par la plateforme présentent des facteurs de risque important. Vous comprenez et acceptez que :

(1) Vous risquez de perdre la totalité de votre marge initiale, ainsi que tous les actifs numériques supplémentaires que vous stockez sur notre plateforme afin de maintenir votre position ;

(2) Si l'évolution du marché n'est pas favorable à votre position ou à votre niveau de marge, vous pouvez être demandé de transférer des actifs numériques supplémentaires afin de maintenir votre position ;

(3) Si vous ne déposez pas d'actifs numériques supplémentaires sur votre compte comme requis, nous pourrons fermer votre position à notre discrétion.

(4) Votre profit ou votre perte dépendra de la fluctuation du prix des actifs numériques, ce qui échappe à notre contrôle.

Dans certains cas, tels que l'interruption de réception des données relatives aux actifs numériques ou l'interruption du réseau, nous pourrons fermer les contrats à terme concernés à l'avance en raison de leur nature. Vous êtes considéré comme informé de ce risque potentiel.

Même si la plateforme vous a informé des risques potentiels, il peut toujours y avoir des risques imprévisibles qui ne peuvent pas être divulgués à l'avance, et en conséquence desquels vous risquez de perdre une partie ou la totalité de vos actifs. Vous devez soigneusement évaluer si votre situation financière et votre tolérance au risque sont adaptées au trading sur notre plateforme.

Chapitre III Mesures de contrôle des risques

Article 11 Afin de réguler le comportement de trading des contrats à terme dérivés d'actifs numériques, de maintenir le bon fonctionnement du marché, de promouvoir son développement durable et de renforcer la surveillance des comptes des utilisateurs conformément au règlement de contrôle en vigueur, la plateforme de trading a le droit de prendre des mesures telles que la clôture forcée des positions, l'interdiction de trading et la clôture des comptes de trading anormaux ;

Article 12 La plateforme de contrats à terme perpétuels dérivés d'actifs numériques supervise le comportement de trading. En cas de découverte de transactions anormales et de comptes en relation de contrôle effectif, nous pouvons engager des procédures pour remédier à ce comportement de trading anormal et mettre en œuvre des mesures de régulation obligatoires à l'encontre des utilisateurs concernés.

Article 13 Les utilisateurs participant au trading de produits dérivés doivent se conformer aux règles de trading, aux lois en vigueur et au règlement de la plateforme, accepter la gestion auto-disciplinaire de la plateforme et gérer consciemment leur comportement de trading.

Article 14 Identification des transactions anormales

1. Dans le cas des circonstances suivantes, la plateforme doit reconnaître qu'il s'agit du comportement de trading anormal et / ou du comportement de trading avec une relation de contrôle effectif :

(1) Vous vous engagez, de manière répétée, dans le self-purchasing et le self-trading en tant que partenaire commercial ;

(2) Un ou plusieurs clients avec des comptes liés ayant une relation de contrôle effectif effectuant des transactions les uns avec les autres à plusieurs reprises ;

(3) Un ou plusieurs comptes ayant une relation de contrôle effectif manipulant les prix du marché par le biais de moyens commerciaux tels que la création d'ordres appariés ;

(4) Comportements anormaux tels que le dépôt de fonds provenant de la même source, l'utilisation de la même adresse IP et le comportement de trading synchrone d'un ou de plusieurs comptes de trading ;

(5) La création et l'annulation d'ordres fréquentes au cours de la même journée peuvent affecter les prix des contrats à terme ou induire en erreur les autres participants au marché des contrats à terme pour effectuer des opérations sur des contrats à terme (création et annulation d'ordres fréquentes) ;

(6) La création et l'annulation d'ordres importants au cours de la même journée peuvent affecter les prix des contrats à terme ou induire en erreur les autres participants au marché des contrats à terme pour effectuer des opérations sur des contrats à terme (création et annulation d'ordres importants) ;

(7) La somme combinée des positions d'un ou de plusieurs comptes ayant une relation de contrôle effectif dépasse la limite de position de la plateforme ;

(8) Le volume de trading créé au cours d'une seule journée de trading sur un actif financier ou un contrat à terme cotés dépasse la limite de volume de trading du jour fixée par la plateforme ;

(9) Le comportement consistant à émettre des ordres de trading de manière procédurale sans l'autorisation de la plateforme, ce qui peut affecter la sécurité des systèmes de la plateforme ou le fonctionnement normal du trading ;

(10) Voler les comptes et les mots de passe d'autres personnes par des moyens illégaux, ou utiliser des comptes liés pour effectuer des transactions et des transferts des fonds illégaux ;

(11) D'autres circonstances identifiées par la plateforme.

2. La plateforme a le droit d'utiliser tous les recours autorisés par la loi et le principe de commerce équitable à sa disposition en cas de violation de ces règles, y compris, mais sans s'y limiter, la limitation, la suspension ou la clôture du compte de l'utilisateur ou la suppression du droit d'accès à ce site web sans préavis.

3. Si la plateforme soupçonne que des activités de trading transgressent les règles énoncées ou indiquées dans ce règlement, la plateforme se réserve le droit de restreindre les activités de trading de tout compte si cela est nécessaire. Ces restrictions peuvent conduire à des mesures de contrôle des risques telles que l'annulation des transactions, la mise en place de restrictions de trading et le verrouillage du compte. La plateforme ne sera pas responsable de toute perte causée par la restriction, le retrait ou la clôture anticipée des transactions en raison d'une violation présumée de ces règles. Vous savez et acceptez que si des pertes sont causées par nos actions, vous veillerez à ce que la plateforme ne soit pas lésée par vous ou par un litige impliquant un tiers et vous compenserez vous-même les pertes correspondantes. Vous n'êtes pas autorisé à trader ou à déposer des fonds pendant que l'enquête sur le comportement du compte est en cours. Après l'enquête, la plateforme a le droit de clôturer le compte sans fournir d'explications.

4. La plateforme a le droit de clôturer ou de verrouiller votre compte à tout moment et sans préavis, et de transférer tous les actifs restants sur votre compte vers votre adresse de dépôt.

En outre, si la plateforme considère qu'un compte a transgressé l'Accord d'utilisation et les règles de la plateforme de quelque manière que ce soit (y compris, mais sans s'y limiter, en effectuant des activités de marketing), elle a le droit d'immédiatement clôturer le compte de l'utilisateur concerné, et tous les actifs restants sur le compte concerné deviendront la propriété de la plateforme.