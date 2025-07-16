Astra Nova : redéfinir le futur du divertissement grâce à l'AGI — Plongez dans la révolution du gaming immersif





Astra Nova est un écosystème de divertissement inédit, reposant sur l'intelligence artificielle générale (AGI). Cette plateforme évolue en temps réel en fonction du comportement des joueurs, repoussant les limites de l'immersion, de l'interactivité et de la liberté d'action. Au cœur de cet univers : un RPG action-aventure, désormais jouable gratuitement, soutenu par son token natif, le RVV. est un écosystème de divertissement inédit, reposant sur l'intelligence artificielle générale (AGI). Cette plateforme évolue en temps réel en fonction du comportement des joueurs, repoussant les limites de l'immersion, de l'interactivité et de la liberté d'action. Au cœur de cet univers : un RPG action-aventure, désormais jouable gratuitement, soutenu par son token natif, le RVV.









Partenaire du programme NVIDIA Inception, Astra Nova associe narration pilotée par l'IA, technologie Web3 et co-création communautaire pour offrir une expérience fluide et dynamique. Soutenu par la communauté Shib Army, le projet mêle profondeur culturelle et innovation de pointe pour mener la nouvelle vague du divertissement IA.





Développé avec Unreal Engine 5, le jeu intègre de manière transparente des agents IA, des contenus générés par les utilisateurs (UGC), des récompenses en actifs du monde réel (RWA) et une narration transmédia. Les joueurs y explorent un univers en ruine à travers une expérience immersive multi-plateformes.









Avec une équipe de plus de 80 experts issus de NVIDIA, Ubisoft ou encore Rockstar, le cœur du projet Astra Nova bénéficie de l'expérience de titres légendaires tels que GTA: Vice City, Assassin's Creed ou Mortal Kombat. Grâce à une IA de pointe, les PNJ, monstres et quêtes analysent les comportements des joueurs pour générer des scénarios personnalisés et des défis dynamiques.





Soutenu par des investisseurs de renom comme Outlier Ventures et 500 Global, le projet s'articule autour d'un écosystème complet :





1) Incentives des tokens RVV : gagnez des tokens en testant le jeu, via des quêtes communautaires et d'autres fonctionnalités.

2) Utilité réelle : échangez vos RVV contre des réductions chez plus de 2,000 marques, dont Starbucks et Nike.

3) Outils IA pour l'UGC : créez vos propres contenus avec l'aide de l'IA.

4) Programme de fidélité : débloquez des avantages exclusifs en contribuant à la croissance de l'écosystème.









Black Pass, une plateforme SocialFi accessible via un NFT Soulbound gratuit. La campagne de lancement repose sur la démo Astra Nova, dans laquelle vous pouvez : Rejoignez, une plateforme SocialFi accessible via un NFT Soulbound gratuit. La campagne de lancement repose sur la démo Astra Nova, dans laquelle vous pouvez :

1) Accomplir des tâches sociales pour accumuler des Shards

2) Relever des défis in-game pour être éligible à l'airdrop RVV

3) Échanger les Shards contre des RVV à un ratio de 1:1 une fois le token lancé









Le token RVV alimente tout l'univers Astra Nova avec plusieurs cas d'usage :

1) Transactions in-game (personnages, équipements, chapitres)

2) Abonnements à des accès premium

3) Participation à des événements et campagnes exclusives

4) Entraînement de compagnons IA personnalisés

5) Paiement de frais de gouvernance ou de publicité au sein de l'écosystème









Les développeurs d'Astra Nova viennent de Netflix, Technicolor, Ubisoft et d'autres géants du secteur. Forts de leur expérience sur des titres phares comme GTA 5 ou Assassin's Creed, ils appliquent des standards AAA pour inaugurer une nouvelle ère de divertissement axée sur l'IA et les joueurs.









Vision : redéfinir la créativité dans le développement de jeux vidéo grâce à l'AGI et aux technologies UGC.

Mission : proposer des expériences AAA innovantes, centrées sur la communauté.







